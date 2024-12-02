Sultangazi Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Yardımı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Yardımı

Sultangazi Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Yardımı

Sultangazi Belediyesi, 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için her gün üç öğün sıcak yemek dağıtımı yaparak sosyal yardım çalışmalarını sürdürüyor.

02.12.2024 16:11  Güncelleme: 16:12
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SULTANGAZİ Belediyesi, kronik rahatsızlığı bulunan, tek yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için her gün üç öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Sultangazi Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için her gün Aşevi'nde yemek hazırlıyor. Yemek yapmakta zorlanan, kronik rahatsızlığı bulunan, tek yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için her gün yemek pişiriliyor. Hijyen kurallarına uyularak hazırlanan yemekler paketlendikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çözüm Merkezi'ne gelen başvuruların detaylı bir şekilde incelenip değerlendirilmesi neticesinde yemek yardımından faydalanacak vatandaşlar belirleniyor. Tansiyon, kalp ya da kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar da göz önünde bulundurularak sağlıklı bir menü hazırlanıyor. Yemek dağıtımı 15 mahallede ikamet eden vatandaşlara teslim ediliyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile ilçede uzatılmamış el kalmasın diye 7 gün 24 sat çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Belediye olarak sosyal yardım çalışmalarımıza hız kesemden devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi komşularımızı yalnız bırakmıyor, onlar için 3 öğün yemek hazırlıyoruz. Tek başına yaşayan, yemek yapacak durumda olmayan, kronik rahatsızlığı bulunan, engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Titizlikle hazırlanan yemekler, belediye ekiplerimizce her gün ihtiyaç sahibi ailemizin kapısına teslim ediliyor. Ayrıca yemek dağıtımına hafta sonu ve resmi tatillerde de devam ediyoruz. Özenle hazırlanarak paketlenen yemekler her gün belirlenen saatlerde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sultangazi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Yardımı - Son Dakika

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