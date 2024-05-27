Sultangazi Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarından Filistinli Kadınlara İthafen 'Gelincik Çiçeği' Sergisi - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarından Filistinli Kadınlara İthafen 'Gelincik Çiçeği' Sergisi

Sultangazi Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarından Filistinli Kadınlara İthafen \'Gelincik Çiçeği\' Sergisi

Sultangazi Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları öğrencileri, Filistinli kadınlara ithafen 'Gelincik Çiçeği' temalı sergi açtı. Kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi, Sultangazi Belediye Nikah Salonu fuaye alanında düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Kursiyerlerin pastacılıktan hasır işlemeciliğine, amigurumi oyuncaklardan dikiş-nakışa, kuaförlükten el işlemelerine, yağlı boya tablolarından gelinliğe kadar el emeği göz nuru ürünleri ziyaretçilerden ilgi gördü.

27.05.2024 18:47
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Sultangazi Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları öğrencileri, Filistinli kadınlara ithafen "Gelincik Çiçeği" temalı sergi açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerinde 2023-2024 döneminde eğitim gören kursiyerler "Gelincik Çiçeği" temalı yıl sonu sergisi düzenledi.

Kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi, Sultangazi Belediye Nikah Salonu fuaye alanında düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Sonsuzluğu, aşkı, sevgi ve nezaketi simgeleyen "gelincik çiçeği" teması işlenen sergi, kursiyerler tarafından Filistinli kadınlara ithaf edildi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, burada yaptığı konuşmada, "Bizler sanat ve meslek kurslarını, kadınlarımızı sosyal hayatta desteklemek ve ayaklarının yere daha sağlam basması için veriyoruz. Kursiyerlerimiz eğitimlerini aldıktan sonra da tüm donanımı ve yeteneğiyle kendini güçlü hissederken aile bütçesine de katkısı olsun istiyoruz. Bizim belediye olarak önceliğimiz budur. Bunu kültürel ve sosyal faaliyetlerimizle daha da güçlendireceğiz ve sizlere daha güçlü bir hizmet vereceğiz." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerin pastacılıktan hasır işlemeciliğine, amigurimi oyuncaklardan dikiş-nakışa, kuaförlükten el işlemelerine, yağlı boya tablolarından gelinliğe kadar el emeği göz nuru ürünleri ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarından Filistinli Kadınlara İthafen 'Gelincik Çiçeği' Sergisi - Son Dakika
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