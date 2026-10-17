Sultangazi'de 4 katlı binadaki yangında mahsur kalanlar merdivenle kurtarıldı - Son Dakika
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Sultangazi'de 4 katlı binadaki yangında mahsur kalanlar merdivenle kurtarıldı

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Sultangazi\'de 4 katlı binadaki yangında mahsur kalanlar merdivenle kurtarıldı
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Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi 50. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin yatak odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumanın sardığı üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Sultangazi'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yangında üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sultangazi ilçesi İsmet Paşa Mahallesi 50. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairede çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Dumanın binayı sarmasıyla üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi. Yangın çok büyümeden söndürüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sultangazi'de 4 katlı binadaki yangında mahsur kalanlar merdivenle kurtarıldı - Son Dakika
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