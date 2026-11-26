Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan 67 yaşındaki kadın hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'ndeki yaya geçidinde beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki kadına çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, mikser sürücüsü gözaltına alındı.
Sultangazi'de beton mikserinin yaya geçidinde çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde Murat K. (52) idaresindeki 34 RCT 236 plakalı beton mikseri, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Haney Karayalçın'a (67) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, beton mikserinin altında kalan Karayalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Karayalçın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Beton mikserinin sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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