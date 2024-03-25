Sultangazi'de dolu yağışı
İSTANBUL - İstanbul yeni haftaya fırtınayla başlarken, Sultangazi'de dolu yağışı etkili oldu.
Megakent İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Sabah saatlerinde kentte fırtına etkili olmaya başladı. Sultangazi'de ise dolu yağışı etkisini gösterdi. Dolunun bir anda bastırması sonucu vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu yağışı kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.
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Beşiktaş Emlakjet ile Fransa temsilcisi Mincidelice JL arasında oynanacak olan Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı finalinin ikinci maçı için satışa çıkarılan tüm biletler tükenmiştir. İlk maç yarın oynanacak olan seride, 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecektir.
Ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Son olarak hastanede tedavi gören Akın, sosyal medya hesabından hasta odasında çektiği bir videoyu paylaştı. Akın, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, tedaviyi evde alabileceğini ve bir süre daha antibiyotik kullanması gerektiğini belirtti.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Oruç, Karaduvar Mahallesi'nde seçim irtibat bürosunu ve esnafı ziyaret ettikten sonra Kazanlı Mahallesi'nde yürüyüş programına katıldı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Oruç, seçimlerde kazanılan belediyelerin halkla birlikte yönetileceğini belirtti. Oruç, Şevketsümer Mahallesi'ndeki iftara da katıldı.
Google, Gemini 1.5 Pro modelini açarak bugüne kadarki en gelişmiş yapay zekasını kullanıma sundu. Gemini 1.5 Pro, doğal dil işleme alanında büyük bir sıçramayı temsil ediyor. Model, bir saatlik videoyu, 11 saatlik sesi, 30 bin satırdan fazla kod içeren bir dosyayı işleyebilecek kapasiteye sahip. Google'ın kendi testlerinde, yapay zeka 10 milyondan fazla jetonu başarıyla işleyebildi. Gemini 1.5 Pro'ya şu anda tamamen ücretsiz olarak erişilebilir ve geliştiricilere API üzerinden erişim sağlanabilir.
Xiaomi'nin POCO F6 modeli, fiyat performans odaklı olarak globalde satışa çıkacak. Son raporlar, modelin özelliklerini ve potansiyel tanıtım tarihini ortaya koyuyor. POCO F6, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciye sahip olacak ve Redmi Note 13 Turbo'nun yeniden markalanmış sürümü olacak. Henüz resmi bir tanıtım tarihi belirtilmese de, benzer bir tanıtım takvimi bekleniyor.
Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Türkiye'deki yerel seçimler öncesi yapay zeka ve dijital teknikleri kullanarak yanlış bilgilendirme ve manipülasyonla mücadele çabalarını yoğunlaştırdı. Reklam verenlerin içeriğin dijital olarak oluşturulduğunu veya üzerinde oynandığını açıklamalarını şart koşan Meta, gerektiği şekilde açıklama yapmayan reklamları reddediyor ve yaptırımlar uyguluyor. Ayrıca, bağımsız haber doğrulayıcı ortaklarının viral yanlış bilgileri değerlendirdiğini ve yanlış bilgileri incelendiklerini belirtti. Seçimlere müdahaleyi engellemek için uzmanlaşmış ekipler oluşturan Meta, kamusal tartışmaya müdahale etmeye çalışan sayfalar, gruplar ve hesaplara odaklanıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinde spam, yanlış bilgiler ve seçimlere katılımı etkileyebilecek içerikler hakkında işlem yapıyor ve güvenilirlik artırmak için önlemler alıyor.
Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için yeni güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz günlerde iOS 17.4.1 sürümünü yayınladı. Bir dizi yeniliği ve hata düzeltmeleri barındıran bu güncelleme, beklenmedik bir sorunu da beraberinde getirdi. Buna göre kullanıcılar, iOS 17.4.1 sürümünü kullanan iPhone için Wi-Fi bağlanmıyor şikayetlerinde bulunmaya başladı. Apple'ın resmi destek forumu üzerinden iOS 17.4.1 güncellemesini yaptıktan sonra Wi-Fi ağına bağlanma konusunda sorun yaşandığına dair şikayetler gelmeye başladı. Kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşlere göre ağ bağlantısının sürekli koptuğu söyleniyor. Bu sorunun model fark etmeksizin son güncellemeyi alan tüm iPhone'larda yaşandığı görülüyor. Apple'dan iPhone kullanıcıları tarafından açılan şikayet konularına henüz bir geri dönüş gelmiş değil. Şirketin yakın zamanda yeni bir güncelleme yayınlaması ve Wi-Fi bağlanmaması sorununun çözüme kavuşturulması bekleniyor.
İş dünyasında yapay zeka (YZ) kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bazı yöneticilerin iş gücünü YZ araçlarıyla değiştirme arzusu ortaya çıktı. Beautiful.ai'nin 3.000'den fazla yöneticiyle yaptığı bir ankette çıkan sonuçlara göre insan ırkının korkulu rüyası gerçek oluyor gibi görünüyor. Ankete göre, yöneticilerin yaklaşık yarısı (%41), bu yıl içinde çalışanlarını YZ ile değiştirmeyi umuyor. Bu yönde bir adımın mali açıdan faydalı olacağını düşünenlerin oranı ise %48'e kadar çıkıyor. Ayrıca, YZ'nin insan gücüne olan ihtiyacı azaltacağı için maaşları düşüreceğini düşünenlerin oranı da oldukça yüksek (%45). Ankete katılan yöneticilerin %40'ı, YZ'nin insan olmadan da verimli bir şekilde çalışabileceğine inanıyor. Yöneticilerin yarısı yapay zekanın kendi pozisyonları için daha düşük maaşlar getirebileceğinden endişe duyuyor. Hatta %64'ü, YZ'nin deneyimli yöneticilerin aynı seviyede üretkenlik sağlayabileceğine ya da belki de daha iyisini yapabileceğine inanıyor. Yöneticilerin çoğunluğu (%66) kendi rollerinde yapay zeka araçlarını kullanarak verimliliği artırmaya çalıştığını belirtiyor. Beautiful.ai, YZ'nin işbirlikçi bir araç olarak kullanılabileceğine ve çalışanların daha fazla içerik oluşturmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Sonuç olarak yapay zekanın iş dünyasında nasıl bir rol oynayacağı konusundaki görüşler çeşitli olsa da işletmelerin YZ teknolojisini yaygın bir şekilde benimsemesi ve kullanması kaçınılmaz gibi görünüyor.
Cezaevine girmekten korkan Onur, Demir'in cesedinden kurtulmak için Şebnem'den yardım ister. Şebnem ise Onur'un bu teklifi karşısında şoke olur. Şebnem'in vereceği karar Gümüşçü ailesinin geleceğini belirleyecektir. Aysel, Şebnem'e yapılan suikastı, Demir'in yaptığı öğrenir. Demir'in öldüğünden habersiz olan Aysel, oğlunun kaçtığını düşünerek onu aramaya başlar. Bu yolda Aysel'in en büyük destekçisi ise geçmişten gelen gizemli bir misafir olacaktır. Elif, sahte intihar girişiminden sonra Mesut'la yüzleşir. Mesut aralarındaki iş ortaklığını bitirip Elif'ten kurtulmaya kararlıdır fakat Elif'in, Mesut'tan vazgeçmeye niyeti yoktur. Elif'in yeni hamlesi Mesut için zorlu bir sürecin başlangıcı olacaktır. Şebnem ise hayatının en zor kararını vermek zorundadır.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün duyurusunda belirtildiği gibi, Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış olmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Karabük'ün son derece güvenli bir şehir olduğu ve öğrencilerin eğitimlerine huzurlu bir şekilde devam ettiği ifade edildi. KBÜ'nün akademik çalışmaları ve uluslararası çalışmalarıyla saygın bir konuma yükseldiği belirtilen açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ettiği ve dünyanın dört bir yanından başarılı öğrencileri kabul ettiği vurgulandı. Açıklamada, asılsız paylaşımları yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.
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