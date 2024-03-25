Sultangazi'de dolu yağışı - Son Dakika
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Sultangazi'de dolu yağışı

İstanbul yeni haftaya fırtınayla başlarken, Sultangazi'de dolu yağışı etkili oldu. Megakent İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Sabah saatlerinde kentte fırtına etkili olmaya başladı. Sultangazi'de ise dolu yağışı etkisini gösterdi. Dolunun bir anda bastırması sonucu vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu yağışı kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.

25.03.2024 19:59  Güncelleme: 20:03
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Sultangazi'de dolu yağışı

İSTANBUL - İstanbul yeni haftaya fırtınayla başlarken, Sultangazi'de dolu yağışı etkili oldu.

Megakent İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Sabah saatlerinde kentte fırtına etkili olmaya başladı. Sultangazi'de ise dolu yağışı etkisini gösterdi. Dolunun bir anda bastırması sonucu vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu yağışı kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de dolu yağışı - Son Dakika

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