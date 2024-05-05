Sultangazi\'de hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı trafik kazası

Güncel

Sultangazi'de, hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

75. Yıl Mahallesi 1352. Sokak'ta dün hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada araç sürücüsüyle motosikletteki iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması, motosiklettekilerin savrulması ve aracın yoldan çıkması yer alıyor.