Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı - Son Dakika
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Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Sultangazi'de Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü ile 34 FUJ 518 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüsteki 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

28.03.2024 14:27  Güncelleme: 14:30
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Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde aynı yönde ilerleyen 34 FUJ 518 plakalı otomobil ile hakim ve savcıları taşıdığı öğrenilen servis minibüsü çarpıştı.

Kazada minibüsteki 2 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı - Son Dakika
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