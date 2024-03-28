Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Özgür Özel: "Yerlikaya, Soylu Gibi Makamın Ağırlığını Taşıyamayacak İşler Yapmıyordu. Bu Yaptıkları O İmajına Çok Ters"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en müstesna, en mahrem kurumunun yıllarca başında olmuş kişi gidiyor, uzman doktor Halil Nacar'a destek istiyor. Devlete yazık, kuruma yazık. Siyaseti bu hale getirmemek lazım. Adaya, hatta Ömer Çelik'e de yazık. Sen partinin sözcüsü olacaksın, ilin yıllarca milletvekilliğini yapmış olacaksın, ilinde bir tane belediye başkan adayın var. Ona sen yetemeyeceksin de Hakan Fidan'ı getireceksin. Süleyman Soylu son derece partizan, sürekli polemiklere giren bir kişiydi ve bu çok ayıplanacak bir durumdu. Onun yerine Ali Yerlikaya gelmiş, farklı bir profil çizmişti. Elbette AK Parti'liydi. Elbette birçok yaptığını eleştirdim ama Soylu gibi o makamın ağırlığını taşıyamayacak işler yapmıyordu. Bu yaptıkları, o imajına çok ters.” dedi.