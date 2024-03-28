Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde aynı yönde ilerleyen 34 FUJ 518 plakalı otomobil ile hakim ve savcıları taşıdığı öğrenilen servis minibüsü çarpıştı.
Kazada minibüsteki 2 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin alınan tedbirleri gözden geçirmek üzere Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su başkanlığında Seçim Koordinasyonu ve Güvenliği Toplantısı düzenlendi. Toplantıda seçim sürecinin kentte huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için alınması gereken tedbirler ele alındı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en müstesna, en mahrem kurumunun yıllarca başında olmuş kişi gidiyor, uzman doktor Halil Nacar'a destek istiyor. Devlete yazık, kuruma yazık. Siyaseti bu hale getirmemek lazım. Adaya, hatta Ömer Çelik'e de yazık. Sen partinin sözcüsü olacaksın, ilin yıllarca milletvekilliğini yapmış olacaksın, ilinde bir tane belediye başkan adayın var. Ona sen yetemeyeceksin de Hakan Fidan'ı getireceksin. Süleyman Soylu son derece partizan, sürekli polemiklere giren bir kişiydi ve bu çok ayıplanacak bir durumdu. Onun yerine Ali Yerlikaya gelmiş, farklı bir profil çizmişti. Elbette AK Parti'liydi. Elbette birçok yaptığını eleştirdim ama Soylu gibi o makamın ağırlığını taşıyamayacak işler yapmıyordu. Bu yaptıkları, o imajına çok ters.” dedi.
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İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, ilçedeki üreticileri çeşitli hastalıklara karşı tedbir almaları konusunda uyardı. Efe, kök boğaz hastalıkları, pas ve septoria hastalıkları ile böcek, yaprak biti zararı ve fare tespit edildiğini belirtti. Verim kaybı ve arazi bozulması riskine dikkat çeken Efe, çiftçilere arazilerini kontrol etmeleri ve hızla uygulama yapmaları çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbulluların 31 Mart'ta gereken cevabı vereceğini söyledi. Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun villasına ilişkin sorulara cevap verirken, dürüstlük ve adalet vurgusu yaptı. Ayrıca, terörün kırmızı çizgi olduğunu belirten Kurum, İstanbul'un tüm etnik kökenlerine ve inançlarına hizmet edeceklerini ifade etti.
Mardin'in Artuklu ilçesinde 6 bin 230 metrekare üzerine inşa edilen Valilik Parkı, Vali Akkoyun'un incelemeleri sonrasında hizmete açıldı. Parkta yeşil çim alanları, ağaç dikimleri, oyun grupları, fitness aletleri ve dinlenme alanları bulunuyor.
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında yazar ve şair Kahraman Tazeoğlu ve Grup Yürüyüşü Diyarbakırlılarla buluşturdu. Etkinliklerde Tazeoğlu şiirlerini seslendirirken, Grup Yürüyüş ise sevilen ezgilerini sundu. Program, plaket takdimleriyle sona erdi.
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