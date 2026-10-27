Sultangazi'de kamyon iki araca çarpıp bariyeri aşarak bahçeye düştü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sultangazi'de kamyon iki araca çarpıp bariyeri aşarak bahçeye düştü, 2 kişi yaralandı

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Sultangazi\'de kamyon iki araca çarpıp bariyeri aşarak bahçeye düştü, 2 kişi yaralandı
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Sultangazi'de Atatürk Bulvarı'nda kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle karşı şeride geçerek iki araca çarptı; ardından bariyeri aşıp bahçeye düştü. Çarptığı araçlarda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken kamyon sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Sultangazi'de karşı şeride geçerek iki araca çarpan kamyonun bariyeri aşıp bahçeye düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle karşı şeride geçerek iki araca çarptı. Çarpmanın ardından bariyeri aşan kamyon, bahçeye düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonun çarptığı araçlarda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, bahçeye düşen aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
Atatürk BulvarıSultangaziOtomobilGüncelSon Dakika

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