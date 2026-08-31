Sultangazi'de Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Sultangazi'de Kaza: 1 Yaralı

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Sultangazi'de iki otomobil çarpıştı, 1 sürücü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında.

Sultangazi'de, iki otomobilin çarpıştığı, 1 sürücünün hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cebeci Mahallesi'nde seyreden Anıl T. idaresindeki 34 YS 4458 plakalı otomobil ile G.S. yönetimindeki 34 GS 1226 plakalı otomobil caddenin kesişiminde çarpıştı.

Anıl T. idaresindeki otomobil yolun kenarındaki direğe çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki araçta da ağır hasarın meydana geldiği kazada hafif yaralanan sürücü Anıl T'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan "kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet verdiği" gerekçesiyle Anıl T'nin ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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