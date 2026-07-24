Sultangazi\'de Kaza: Sürücü Aracında Sıkıştı

SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Kazda araç içinde sıkışan sürücü itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Kaza saat 17.50 sıralarında Gazi Mahallesi Cebeci istikametinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak devrildi. Kaza nedeniyle bir süre sürüklenen aracı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.