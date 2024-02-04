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Sultangazi'de kuyumcu soygunu girişiminde bulunan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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Sultangazi'de kuyumcu soygunu girişiminde bulunan şüpheliler tutuklandı

Sultangazi\'de kuyumcu soygunu girişiminde bulunan şüpheliler tutuklandı

Sultangazi'de önceki gün kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan ve esnafın yardımıyla etkisiz hale getirilen iki şüpheli tutuklandı. Öznur H. ve Enes E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

04.02.2024 00:36
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Sultangazi'de önceki gün kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan ve esnafın yardımıyla etkisiz hale getirilen iki şüpheli tutuklandı.

Esentepe Mahallesi'ndeki kuyumcuya 2 Şubat'ta gelerek silahlı soygun girişiminde bulunan, durumu fark eden çevredeki esnaf ve iş yeri çalışanının müdahalesiyle etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alınan Öznur H. (22) ile Enes E'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen iki şüpheli, "yağma" suçundan sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sultangazi'de kuyumcu soygunu girişiminde bulunan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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