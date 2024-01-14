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Sultangazi'de Oto Tamirhanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Sultangazi'de Oto Tamirhanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Sultangazi'de bulunan bir oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda içeride bulunan 2 otomobil ve 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Sultangazi\'de Oto Tamirhanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü
14.01.2024 - 03:25,
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SULTANGAZİ'de oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında içeride bulunan 2 otomobil ile 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın zemin katında bulunan oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, iş yerinde bulunan 2 otomobil ve 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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