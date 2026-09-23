Sultangazi'de park halindeki otomobilin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Sultangazi'de park halindeki otomobilin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Sultangazi Belediyesi yakınlarında park halindeki 34 PAK 309 plakalı otomobilin motorunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Esnafın 3 yangın tüpüyle müdahalesine rağmen sönmedi, itfaiye kaputu kırarak söndürdü; araçta kimse yoktu ve otomobil hasar gördü.

Sultangazi'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultangazi Belediyesi yakınlarında park halinde bulunan 34 PAK 309 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki esnaf ve vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, otomobilde hasar oluştu.

Esnaf Murat Babuşcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını görünce hemen harekete geçtiğini belirterek, "İş yerim yakındaydı. İçeri girip yangın tüpü aldım, müdahale ettim ama 3 yangın tüpü bitirmeme rağmen yine de sönmedi." dedi.

Araçta kimsenin olmadığını anlatan Babuşcu, "Aracı açmaya çalıştım ama sahipleri hastaneye gelmişti sanırım. Onlar gelse de kaput sıkıştığı için açılmadı. En son gelen itfaiye ekipleri kırarak açtı ve söndürdü." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sultangazi'de park halindeki otomobilin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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