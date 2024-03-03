Sultangazi'de Polislere Silahla Ateş Açan Şüphelilerden 1'i Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Sultangazi'de Polislere Silahla Ateş Açan Şüphelilerden 1'i Adliyeye Sevk Edildi

Sultangazi'de polislere silahla ateş açılmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1'i adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelendikleri motosiklet sürücülerine 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen kaçmaya çalışan şüphelilerden biri polise ateş açtı. Diğer zanlı ise kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri çocuk polis ekiplerine teslim edilirken, diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

03.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:15
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Sultangazi'de, polislere silahla ateş açılmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1'i adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, dün ihbar üzerine gittikleri Gazi Mahallesi'nde, şüphelendikleri plakasız ve siyah renkli motosikletteki 2 kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Uyarıya rağmen kaçmaya çalışan şüphelilerden biri polise silahla ateş açtı.

Yaşanan kovalamaca sonucu diğer zanlı bacağından silahla vurularak yakalandı.

Polise silahla ateş açan şüpheli ise gözaltına alındı.

Yaralanan şüpheli B.K. (17) hakkında 5 suç kaydı olduğu, üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek ele geçirilen Muhammed Salih B'nin (27) ise 30 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.A. (17) da yakalandı.

B.K. ile E.A. yaşları küçük olduğu için Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerden Muhammed Salih B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de Polislere Silahla Ateş Açan Şüphelilerden 1'i Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Polislere Silahla Ateş Açan Şüphelilerden 1'i Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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