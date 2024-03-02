Sultangazi'de silahla havaya ateş açan motosikletli şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Sultangazi'de silahla havaya ateş açan motosikletli şüpheliler yakalandı

Sultangazi'de Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde motosikletle gelen iki kişi, cemevi yakınlarında silahla havaya ateş açtı. Şüpheliler, çevredekiler tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

02.03.2024 22:49  Güncelleme: 22:52
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Sultangazi'de silahla havaya ateş açan motosikletli iki şüpheli gözaltına alındı.

Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ne motosikletle gelen iki kişi, cemevi yakınlarında silahla havaya ateş açtı.

İki şüpheli, kaçmak isterken çevredekiler tarafından yakalandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Caddede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler, çok sayıda boş kovan buldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sultangazi, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de silahla havaya ateş açan motosikletli şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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