Sultangazi'de silahla havaya ateş açan motosikletli şüpheliler yakalandı

İsrailliler, Gazze'deki Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Sokaklara Döküldü

TEL İsrailliler, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle sokaklara döküldü. Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde binlerce gösterici toplandı. Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçileri eleştiren pankart, afiş ve dövizler taşıdı. İsrail polisi, demir bariyerlerle Kaplan Caddesi'nin bulunduğu meydanda göstericilerin yolu kapatmaması için önlem aldı. Göstericiler, sıkça Netanyahu'ya hitaben, 'Sen baştasın, sen suçlusun', 'Herkes biliyor ki sen suçlusun', 'Seçimler hemen' sloganları attı. Yüzlerce kişilik gösterici grubu, Kaplan Caddesi'nde polisin kurduğu demir bariyerleri aşarak yollarda yürüyüşe geçti. Göstericiler, kentin ana caddelerinde trafiği uzunca süre durdurdu. İsrail polisi, protestocuları yoldan uzaklaştırmaya çalışırken güç kullandı. Taraflar arasında arbede yaşandı. Bir grup, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'na ulaşmaya çalıştı. İsrail polisi, göstericileri yol kenarındaki bankette durdurdu, taraflar arasında arbede çıktı. İsrail polisi, 7 göstericiyi gözaltına aldı. Batı Kudüs'te ise yaklaşık 15 bin gösterici, hükümetten Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası anlaşması talep etti.