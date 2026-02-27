Sultangazi'de Silahlı Saldırı

Sultangazi'de kaldırımda oturan 2 kişiye yönelik silahlı saldırıda yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
50. Yıl Mahallesi'nde kaldırımda oturan 2 kişiye, bir otomobilden ateş edildi.
Saldırganlar otomobille kaçarken, olayda yaralanan olmadı.
İhbar üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan silahlı saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
