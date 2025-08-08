Sultangazi\'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü

SULTANGAZİ'de kaldırımda yürüyen Kasım Koç, motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Koç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay dün saat 19.30 sıralarında 75. Yıl Mahallesi 1317 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Kasım Koç, motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Koç, kendini korumak için saklanmaya çalışırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Saldırganların kaçmasının ardından kanlar içerisinde yürüyen Koç, 1331. Sokak'a kadar gelerek çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinde ağır yaralandığı anlaşılan Koç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 30 yaşındaki Kasım Koç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.G. ve Y.S. adliyeye sevk edildi.