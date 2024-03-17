Sultangazi'de sokakta bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde dün doğum günü kutlamasına katılan 17 yaşındaki A.H. ile bir arkadaşı arasında tartışma yaşandı.
Bir süre sonra A.H'nin evinin bulunduğu sokağa gelen bir kişi, silahla ateş etti.
A.H. hafif yaralarınken, tabancadan çıkan kurşunlar park halindeki iki araca da isabet etti.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan A.H. tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheliyi arıyor.
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de Sokakta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
Samsun Emniyet Müdürlüğü, bankalar ve finans kurumlarında görevli özel güvenlik görevlilerine dolandırıcılık konusunda bilgilendirme eğitimi verdi. Eğitimde, dolandırıcılık suçlarının önlenmesine katkıda bulunmaları ve dolandırıcılık mağduru vatandaşlara karşı duyarlı olmaları konularında bilgiler paylaşıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 3. dakikada Strandberg'in golüyle öne geçen Hatayspor, VAR incelemesi sonucu golün geçerli sayıldığı maçta ilk yarıyı önde kapattı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde yaklaşık 700 olimpik ya da yarı olimpik havuz yapıldığını ve bu havuzlarda 10 milyon çocuğa yüzme öğretildiğini belirtti. Bakan Bak ayrıca, Malatya'ya yeni eserler kazandırıldığını ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nin açılacağını duyurdu.
Düzce'de yapılan Kafkas Anıt Rölyefi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan yetkililer, Düzce'nin kültürel zenginliğini vurgulayarak, toplumsal hafızanın sanata dökülmesinin önemini belirtti. Açılışta rölyefte yer alan figürlerin temsili hakkında bilgiler verildi ve Kafkaslar'da yaşanan sürgün ve Anadolu'nun yurt edinilmesi konuşuldu.
Bölgesel Amatör Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor, evinde Kırşehir Gençlik Hizmetleri'ni 3-0 yenerek galibiyetini sürdürdü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan ve 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı 'Mahzen-9' operasyonları kapsamında Erzincan'da gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklandı. Operasyonlar, 'Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak' suçundan kent genelinde 11 olaya karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik yapıldı. Operasyonlarda, silahlar, maddi deliller ve para ele geçirildi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının Ankara'ya ara sıra uğradığını ve cumhurbaşkanı yardımcılığı hevesi bittikten sonra aklına Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığının geldiğini söyledi. Altınok, seçimi kazanmaları halinde Keçiören'de kentsel dönüşümü başlatacaklarını ve ulaşımdaki sıkıntıları çözeceklerini belirtti. Ayrıca, emeklilere ve üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlanacağını ve sosyal desteklerin artırılacağını ifade etti.
Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenildikleri maçın ardından üzgün olduklarını belirtti. İnan, oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve pozisyonlar yakaladıklarını ancak sonucu getiremediklerini söyledi. Ayrıca, ofansif çalışmalarının iyi olduğunu ve Gökhan Akkan'ın önemli bir maç çıkardığını ifade etti. İnan, kümede kalma puan barajının 42'de kalacağına inandığını da ekledi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Arda Can idaresindeki otomobil ile Hasan Çelik yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Arda Can ile Cansıl Koçal yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında Hatayspor, 1-0 öne geçti. Strandberg'in attığı golle Hatayspor galibiyete ulaştı.
Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, Gaziantep FK'yi 3-1 yendikleri maçın ardından önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Palut, maçın ilk yarısında düşük tempo ve durgun bir oyun olduğunu söyledi. İkinci yarıda ise takımın oyunu domine ettiğini ve pozisyonlar bulduğunu ifade etti. Palut, maçın son yarım saatinde gösterdikleri maç kazanma isteği dışında memnun olmadığını ve daha iyisini yapmak için çalışacaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?