Sultangazi'de Sokakta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, Gaziantep FK'yi 3-1 yendikleri maçın ardından önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Palut, maçın ilk yarısında düşük tempo ve durgun bir oyun olduğunu söyledi. İkinci yarıda ise takımın oyunu domine ettiğini ve pozisyonlar bulduğunu ifade etti. Palut, maçın son yarım saatinde gösterdikleri maç kazanma isteği dışında memnun olmadığını ve daha iyisini yapmak için çalışacaklarını söyledi.