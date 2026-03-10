Sultangazi'de Sürücüye 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultangazi'de Sürücüye 180 Bin Lira Ceza

10.03.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de, sürücüsünü darbeden şüpheliye 180 bin lira ceza verildi, ehliyeti alındı.

Sultangazi'de tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü darbeden şüpheliye 180 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta Yunus Emre Mahallesi'nde 34 MBD 720 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün, seyir halindeki başka bir kamyonetin sürücüsüne saldırdığı anlara ilişkin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, trafik akışının yoğun olduğu cadde üzerinde sürücü S.E'nin (39), aracından inerek tartıştığı diğer araç sürücüsünü darbettiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

Ekiplerce yakalanan S.E'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira para cezası kesildi.

Ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konulan şüpheli, "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA

Sultangazi, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Sürücüye 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy’de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar Kadıköy'de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
“Hastaneye gidiyorum“ diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp "Hastaneye gidiyorum" diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp
Gana’da M çiçeği salgını 1000’den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti Gana'da M çiçeği salgını! 1000'den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın

15:54
Trump “İran’la görüşebiliriz“ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump "İran'la görüşebiliriz" dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:42
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 16:02:23. #7.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Sürücüye 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.