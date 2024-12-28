Sultangazi'de Üst Geçit Çalışmaları Sıkıntı Yarattı

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Sultangazi'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı süren üst geçit nedeniyle güzergahı kullanan öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Cebeci Mahallesi Selçuklu Caddesi'ndeki üst geçit yapım çalışması nedeniyle yol kısmen trafiğe kapatılırken, araçlar tek şeritten ilerliyor.

Çalışmanın sürdüğü noktadaki Sultançiftliği Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri ise yolun karşısına geçmek için araçların arasından yürümek zorunda kalıyor.

AA muhabirine konuşan bazı öğrenciler, okul giriş ve çıkışlarında tehlike yaşadıklarını, özellikle yağmurlu havalarda çamur içerisinde yürümek zorunda kaldıklarını belirtti.

Bölgede önceden bulunan üst geçidin deforme olduğu gerekçesiyle söküldüğü, ardından başlatılan yeni üst geçit çalışmasının da yaklaşık 2 aydan uzun bir süredir devam ettiği öğrenildi.

Yine çalışmanın yapıldığı bölgeden aracıyla geçerken kaydettiği videoyu sosyal medya platformlarında paylaşan bir sürücü, tamamlanamayan çalışmadan dolayı çevre sakinleri olarak şikayetçi olduklarını aktardı.