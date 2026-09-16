Suluova'da Kur'an kursları başladı, 25 kurs ve 60 öğreticiyle eğitim verilecek - Son Dakika
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Suluova'da Kur'an kursları başladı, 25 kurs ve 60 öğreticiyle eğitim verilecek

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Suluova\'da Kur\'an kursları başladı, 25 kurs ve 60 öğreticiyle eğitim verilecek
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Amasya'nın Suluova ilçesinde İlçe Müftülüğünce 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında düzenlenen Kur'an kursları başladı. Müftülüğe bağlı 25 kursta yaklaşık 60 öğreticinin görev yaptığı, kurslara 400 genç ve yetişkin ile 4-6 yaş grubundan 110 ve hafızlık kurslarından 180 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında düzenlenen Kur'an kursları başladı.

İlçe Müftülüğüne bağlı Şehzade Elif Kur'an Kursu'nda düzenlenen açılış programında, 4-6 yaş grubu çocuklar ile genç ve yetişkinlere yönelik kurslar hakkında bilgi verildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü Dr. Sıtkı Kaya, Müftülüğe bağlı 25 kursta yaklaşık 60 Kur'an kursu öğreticisinin görev yaptığını belirtti.

Kaya, genç ve yetişkinlere yönelik kurslara 400 kişinin, 4-6 yaş grubuna yönelik 3 kursa 110 öğrencinin, 2 hafızlık yatılı Kur'an kursuna ise 180 öğrencinin katıldığını bildirdi.

Kaya, kurslarda öğrencilerin seviyelerine uygun hazırlanan müfredat doğrultusunda değerler eğitimi verildiğini söyledi.

Çocuklara sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk, ahlak ve sabır gibi değerlerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim eğitimi verildiğini aktaran Kaya, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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