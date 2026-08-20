Sumak Toplamak İçin Çıkan Kadın Ölü Bulundu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sumak toplamak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınmayan Cezire Avlukyarı'nın (75) arazide cansız bedeni bulundu.

Kadirli ilçesi Yenigün köyündeki evinden dün sumak toplamak için çıkan Cezire Avlukyarı, akşam olmasına rağmen eve dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışmasına köy halkı da destek verdi. Gece yarısına kadar süren arama çalışması sonucu Avlukyarı, arazide hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Avlukyarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cezire Avlukyarı'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Avlukyarı'nın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.