Sümeyye Boyacı, İzmir Spor Zirvesi'nde Tecrübelerini Paylaştı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Dünya ve Avrupa Şampiyonu Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, İzmir Spor Zirvesi'ne katılarak, tecrübelerini ve hedeflerini anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen İzmir Spor Zirvesi, ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atan sporcuların ve önemli spor isimlerinin konuk etti. Spor Zirvesi'ne Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Dünya ve Avrupa Şampiyonu Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı da katıldı.

"Paralimpik Gurur" oturumunda hayallerin, tecrübelerini ve yaşadıklarını paylaşan Sümeyye Boyacı, yaşadığı heyecanı katılımcılara aktardı. Amacının olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyleyen Boyacı, her alanda kendini geliştirdiğini bunun sporda da büyük başarı getirdiğini dile getirdi.