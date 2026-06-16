Sun Ra Arkestra İstanbul'da!

Afrofütürizm akımının ve spiritüel cazın öncü topluluklarından Sun Ra Arkestra, 12-13 Temmuz'da İstanbul'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Komünite'de gerçekleştirilecek konser, izleyicilere müzik, felsefe ve sahne sanatlarını harmanlayan disiplinler arası deneyim sunacak.

Saksafoncu Knoel Scott'ın müzikal direktörlüğünde sahneye çıkacak topluluk, uzun yıllardır grupta aktif rol alan Marshall Allen'ın vizyonuyla şekillenen "Lights on a Satellite" albümünden eserleri yorumlayacak.

Afrika diasporasının tarihini, kültürünü ve geleceğini, bilim kurgu, teknoloji, müzik ve sanat aracılığıyla yeniden yorumlayan Afrofütürizm yaklaşımının en güçlü temsilcilerinden Sun Ra'nın mirasını sürdüren topluluk, müziği yalnızca bir ses formu değil, alternatif bir düşünce alanı ve varoluş biçimi olarak ele alıyor.

Dünya çapında kült statüsünü koruyan nadir müzik kolektiflerinden biri olan grup, disiplinli bir müzikal pratikle Sun Ra'nın "spirit band" yaklaşımını bugün de sahneye taşımaya devam ediyor.