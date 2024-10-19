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Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı.

Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılış konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konser öncesi konuşan ADK-DER Başkanı Arzu Sugüneş, ilk defa düzenledikleri etkinlikte sanatseverlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

2017 ve 2022'de olmak üzere 2 kez Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması düzenlediklerini aktaran Sugüneş, yarışmaların bugüne kadar pek çok genç keman sanatçısının yolunu aydınlattığını belirtti.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay da Suna Kan'ı hayattayken tanımanın ve bugün bu etkinliği yaşamanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini söyledi.

Sanatçının ektiği tohumların bu tarz etkinliklerle yeşerdiğini ve yeşermeye devam edeceğini belirten Alpay, "Tarihe baktığınızda bu kadar eski zamanda Atatürk'ün vizyonuyla yetişmiş çocuklar dünyada Türk kadınını tanıttı, üstelik de klasik müzik gibi bizden pek beklenmeyen bir alanda. Dolayısıyla kendisini sevgi, minnet ve özlemle anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından açılış konserini şef Burak Tüzün'ün yönettiği ADK-DER Oda Orkestrası, W.A. Mozart'ın "Küçük Bir Gece Müziği"ni sanatseverlere sunarken, genç keman sanatçısı Ece Namlı da Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" keman konçertosunu seslendirdi.

"Suna Kan Keman Günleri" 26 Ekim'e kadar sürecek.