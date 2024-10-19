Suna Kan Keman Günleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suna Kan Keman Günleri Başladı

Suna Kan Keman Günleri Başladı

Ankara'da Suna Kan Keman Günleri, birçok konserle sanatseverlerle buluşuyor. Etkinlik 26 Ekim'e kadar sürecek.

19.10.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı.

Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılış konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konser öncesi konuşan ADK-DER Başkanı Arzu Sugüneş, ilk defa düzenledikleri etkinlikte sanatseverlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

2017 ve 2022'de olmak üzere 2 kez Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması düzenlediklerini aktaran Sugüneş, yarışmaların bugüne kadar pek çok genç keman sanatçısının yolunu aydınlattığını belirtti.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay da Suna Kan'ı hayattayken tanımanın ve bugün bu etkinliği yaşamanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini söyledi.

Sanatçının ektiği tohumların bu tarz etkinliklerle yeşerdiğini ve yeşermeye devam edeceğini belirten Alpay, "Tarihe baktığınızda bu kadar eski zamanda Atatürk'ün vizyonuyla yetişmiş çocuklar dünyada Türk kadınını tanıttı, üstelik de klasik müzik gibi bizden pek beklenmeyen bir alanda. Dolayısıyla kendisini sevgi, minnet ve özlemle anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından açılış konserini şef Burak Tüzün'ün yönettiği ADK-DER Oda Orkestrası, W.A. Mozart'ın "Küçük Bir Gece Müziği"ni sanatseverlere sunarken, genç keman sanatçısı Ece Namlı da Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" keman konçertosunu seslendirdi.

"Suna Kan Keman Günleri" 26 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Suna Kan, ankara, Güncel, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suna Kan Keman Günleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:01:25. #1.13#
SON DAKİKA: Suna Kan Keman Günleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.