Süper 1 Takım 22 Mayıs'ta Vizyonda
Süper 1 Takım 22 Mayıs'ta Vizyonda

03.03.2026 13:18
Varol Yaşaroğlu'nun yapımcılığındaki animasyon, hayal gücünü keşfetmeyi anlatıyor.

"Süper 1 Takım: Varol Abi'nin Çizgi Film Makinesi", 22 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak."

Film ekibinden yapılan açıklamaya göre, animasyon yapımlarıyla tanınan Varol Yaşaroğlu'nun yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Haluk Can Dizdaroğlu ile Berk Tokay oturuyor, senaryosu ise Dizdaroğlu'nun imzasını taşıyor.

Animasyon karakterlerin yanı sıra gerçek oyuncuların da yer aldığı yapımda "Varol Abi" karakterini Yaşaroğlu canlandırdı, çizgi film meraklısı kız çocuğu rolünde ise daha önce "Canım Annem" dizisi ve "Kardeş Takımı" filmleriyle tanınan Gece Işık Demirel rol aldı.

Hibrit türdeki filmde "Birce", "Birol", "Ayı Dede", "Yapay Zekai" ve "Rapçi Raptor" karakterlerinin yanında, vampir kızlardan oluşan bir müzik grubu ve şekil değiştiren canavar gibi yeni karakterler de hikayeye dahil edildi.

Üç yılda tamamlandı

Film, Yaşaroğlu'nun kurucusu olduğu Grafi2000 Prodüksiyon tarafından 3 yılın sonunda tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varol Yaşaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu projeye yapımcı perspektifinden baktığımda hem yaratıcı hem de stratejik açıdan güçlü bir potansiyel görüyorum. Hikaye anlatımının güncel ifade biçimleriyle buluşması, projeyi çağdaş ve dinamik bir noktaya taşıyor. Anlatının ritmi, temposu ve görsel dili açısından titizlikle kurgulanmış bir yapının, izleyiciyle güçlü bir bağ kuracağına inanıyorum. İçerik olarak ise arkadaşlık, güven, dışlanmışlık ve akran zorbalığı gibi temalar sayesinde geniş bir hedef kitleye hitap eden, eğlenceli ama aynı zamanda düşündüren bir yapım ortaya çıkıyor. Bu yönüyle projenin hem sanatsal değer hem de izleyici karşılığı açısından sağlam bir zemine sahip olduğunu düşünüyorum"

Bodrum, Kapadokya, Ihlara Vadisi, Göbeklitepe ve Pamukkale gibi Türkiye'nin farklı bölgelerinde geçen filmde, Varol Abi'nin icat ettiği çizgi film makinesiyle bir çocuğun hayalindeki animasyon filmini gerçekleştirme süreci anlatılıyor.

Hikayede, yaz tatili için dedesinin arkadaşının çiftliğine gönderilen Birol'un, burada yaşayan Ayı Dede, Birce ve Yapay Zekai'nin gizli bir süper kahraman ekibi olduğunu keşfetmesiyle gelişen olaylar konu ediliyor. Takım, dünyayı yok etmeye çalışan kötü karakterlere karşı mücadele veriyor.

Dağıtımını CJ Entertainment'in üstlendiği film, 22 Mayıs'ta vizyona girecek.

Kaynak: AA

