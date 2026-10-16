Şüphelilerden K.Ç. tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Şüphelilerden K.Ç. tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şüphelilerden K.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece K.Ç. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
TUTUKLANDI
Şüphelilerden K.Ç.'nin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verilirken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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