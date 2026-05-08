Sürdürülebilir Balıkçılık Örneği

08.05.2026 14:55
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir balıkçı, ağlarına takılan nesli tükenme tehlikesindeki balıkları denize saldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde küçük teknesiyle denize açılan balıkçının ağlarına köpek balığı yavrusu, mavi yengeç ve mersin balığı takıldı.

İlçede balıkçılıkla uğraşan Sinan Yalçın, küçük teknesiyle Karadeniz'e açılarak ağlarını suya bıraktı.

Denizden topladığı ağlara köpek balığı yavrusu, mavi yengeç ve mersin balığının takıldığını gören Yalçın, ağdan kurtardığı canlıları denize saldı.

"Bilinçli avlanmak çok önemli"

Yalçın, AA muhabirine, kardeşiyle denize bıraktıkları ağları sabah saatlerinde tekneye çekmeye gittiklerini söyledi.

Ağlarda ilk olarak mersin balığı ile karşılaştıklarını anlatan Yalçın, "Bu balığı zarar vermeden ağdan kurtararak sürdürülebilir balıkçılık için denize saldık. Bu balık, yıllar önce çok çok fazlaydı. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için şu an avlanma yasağı var. Biz ve diğer tüm duyarlı balıkçı arkadaşlarımız, bu balığı ağımıza takıldığı zaman kurtararak tekrar denize salıyoruz." dedi.

Yalçın, ikinci ağlarını çekmeye başladıklarında bu kez de mavi yengecin takıldığını gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de nadir görülen bir mavi yengeçle karşılaştık. Yengeci de zarar vermeden yavaş yavaş ağdan çıkartarak denizle buluşturduk. Üçüncü ağda da yine nesli azalan köpekbalığı ile karşılaştık. Sürekli balıkçılık yaptığımız için bu tür balıklar bize denizde denk geliyor ama bilinçli avlanmak çok önemli. Herkes, bilinçli avcılık yaparsa bu türleri geleceğimiz olan çocuklarımıza, torunlarımıza aktarabiliriz."

Kaynak: AA

