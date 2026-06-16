Süreyya Operası Analiz Raporu Yayımlandı - Son Dakika
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Süreyya Operası Analiz Raporu Yayımlandı

16.06.2026 18:15
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İstanbul Filarmoni Derneği, Süreyya Operası'nın 2021-2026 programını istatistiksel açıdan inceledi.

İstanbul Filarmoni Derneği (İFD), Kadıköy Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Süreyya Operası'nın Ekim 2021-Mayıs 2026 dönemindeki konser programlamasına ilişkin analiz raporu yayımladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, beş yıllık programlama sürecinin incelendiği raporda, sanatçılar, orkestralar, oda müziği toplulukları, şefler, sanat yönetmenleri ve konser serileri istatistiksel veriler ışığında değerlendirildi.

Raporda, programlar kültürel çeşitlilik, görünürlük dağılımı ve adil temsil ilkeleri açısından analiz edildi.

Raporda yer alan verilere göre, söz konusu dönemde operada toplam 419 konser gerçekleştirildi. Konserlerin 100'ünü İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) programları oluştururken, 70'i orkestra konserleri, 163'ü ensemble, oda müziği, sanatçı ve grup konserleri, 58'i tekrarlanan konsept konserler, 25'i ise anma ve kutlama konserlerinden oluştu.

İDOB konserleri değerlendirme dışı bırakıldığında, belediye ve küratoryal tercihlerin etkisinin doğrudan gözlemlenebildiği toplam konser sayısının 319 olduğu bilgisi verildi.

Hazırlanan istatistiksel çalışma sonucunda Süreyya Operası programlamasında belirli sanat çevrelerinin ve tekrar eden küratoryal yapıların yüksek yoğunlukta görünürlük elde ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Süreyya Operası'nın ticari kiralama modeliyle işletilen bir salon olmadığı, programların belediye tarafından oluşturulduğu ve sahne alan sanatçı ile toplulukların kamusal kaynaklarla desteklendiği ifade edildi.

Kültür kurumlarında programlama kriterleri, karar alma süreçleri ve temsil dağılımlarına ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının önemli olduğunu belirten İstanbul Filarmoni Derneği, bu anlamda Kadıköy Belediyesini kamuoyuyla açık bir diyalog yürütmeye davet etti.

Rapora ilişkin ayrıntılar, İstanbul Filarmoni Derneğinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor.

Kaynak: AA

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