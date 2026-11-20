Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 2014 yılında 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Utayba Katliamı'nın emrini verdiği belirtilen eski rejim tuğgenerali Ruvvad Zeydan'ın yakalandığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin haberine göre, Doğu Guta'daki Utayba Katliamı'nı planladığı ve saldırı emrini verdiği belirtilen Zeydan, güvenlik güçlerince yakalandı.

Zeydan'ın nerede ve ne zaman yakalandığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Suriye'de 2014 yılında, devrik Beşşar Esed rejimine bağlı Zeydan komutasındaki birliklerin Doğu Guta'nın Utayba bölgesinde muhalif güçlere pusu kurarak düzenlediği saldırıda 150'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.