Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Suriye'de 5 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?