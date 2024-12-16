Suriye'de Ekonomi ve Güvenlik Reformları Açıklandı

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ŞAM, 16 Aralık (Xinhua) -- Suriye'de Esad yönetimine son veren Heyet Tahrir Şam grubunun lideri Ahmed eş- Şara, kapsamlı ekonomi ve güvenlik reformlarına yönelik planlar açıkladı. Şara'nın açıkladığı planlar arasında çalışanlara yüzde 400 zam önerisi, tüm silahlı grupların silahsızlandırılması ve savaşın yıprattığı toplulukların yeniden inşasına yönelik çalışmalar da yer alıyor.

Ebu Muhammed el-Culani olarak da bilinen Şara, pazar günü devlete ait Syria televizyonunda yayımlanan söyleşisinde yeni yönetimin amacının, devlet kontrolü altında iktidarı sağlamlaştırma olduğunu vurguladı.

Şara, "Tüm gruplar dağıtılacak ve devlet kontrolü dışında hiçbir silah kalmayacak" dedi.

Şara, ülkede uzun süredir devam eden zorluklarla mücadele kapsamında üzerinde çalışılan ekonomik önlemleri de açıkladı. "Maaşlara yüzde 400 zam yapmayı planlıyoruz" diyen Şara, artışın ne zaman yapılacağını belirtmedi.

Yeniden inşa ve yerinden edilmiş vatandaşların yeniden iskanı da kritik öncelikler arasında yer alıyor. Şara, yıkılan evleri yeniden inşa etme ve mültecilerin geri dönüşünü sağlama sözü verdi.

Şara'nın liderliğinde gerçekleştirilen 12 günlük askeri operasyon, 8 Aralık'ta eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesiyle sonuçlanmıştı.