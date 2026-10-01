Suriye\'de Hristiyan çocuklar 10 yıl barınma merkezi olan okulda eğitime döndü

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından topraklarına geri dönen Hristiyan ailelerin çocukları, uzun süren ayrılığın ardından yeniden okullarında eğitim görmeye başladı.

Rejimin çöküşüyle birlikte yurt dışına ya da ülke içindeki farklı şehirlere göç eden Hristiyan aileler, güvenlik ortamının değişmesi üzerine topraklarına yeniden yerleşmeye başladı.

Memleketlerine dönen ailelerin çocukları da eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek amacıyla daha önce öğrenim gördükleri okullara yeniden kayıt yaptırdı.

Okul binası 10 yıl barınma merkezi hizmeti gördü

Kuniyye Kilisesi rahibi Peder Lukas Beşrava, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yer alan ve Fransisken rahiplere ait olan okulun durumuna değinerek "Hak sahibine geri döndü. Okul iki yıl boyunca restore edildi ve yeniden eğitime hazır hale getirildi." dedi.

Okula 1971 yılında Baas Partisi tarafından el konularak yapının devrik rejimin kontrolüne geçtiğini hatırlatan Beşrava, "Bina, devrim sürecinde İdlib kenti ve kırsalına yönelik bombardımanlar sebebiyle yerlerinden edilenler için 10 yıl boyunca bir barınma merkezine dönüştü." ifadesini kullandı.

Beşrava, okulun yeniden barış içinde bir arada yaşamın, bilimin ve gelişimin merkezi olmasını hedeflediklerini vurgulayarak, Fransiskenlerin bölgedeki temel mesajının insanlar ve köyler arasında sevgi ile barışı tesis etmek olduğunu kaydetti.

Henüz dönmeyen diğer ailelere de geri dönün çağrısı

Okulun geçmişte de bilim ve eğitimin merkezi olduğunu belirten Beşrava, çevre köylerden çok sayıda kişinin burada öğrenim gördüğünü aktardı.

Beşrava, "Şu anda okulda ders veren bazı öğretmenler de geçmişte, rahiplerin döneminde burada öğrenci olan kişiler." diyerek, Suriye'nin bilime, kalkınmaya, özgürlüğe ve hakların sahiplerine teslim edildiği günlere kavuşması temennisinde bulundu.

"Bu nimet ve hayatımızdaki bu yeni adım için Tanrı'ya şükrediyoruz." ifadesini kullanan Beşrava, sürecin önemine dikkati çekti.

Kuniyye köyünden öğrenci Hanna Cülluf ise iç savaşın başlamasının ardından ailesiyle Hama'ya göç ettiklerini, ülkedeki değişimin ardından köylerine geri döndüklerini söyledi.

Cülluf, köye dönmesiyle birlikte yeniden eğitimine başladığını dile getirerek, "Burada 9. sınıfta okudum ve başarılı oldum. İyi bir derece elde ederek 10. sınıfa geçtim." dedi.

Köydeki genel durumun iyi olduğunu belirten Cülluf, henüz dönmemiş olan diğer ailelere de evlerine geri dönmeleri çağrısında bulundu.