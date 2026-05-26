Suriye\'de Kimyasal Silah Kalıntıları Ele Geçirildi

Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah programının kalıntılarının ele geçirildiği ve bunlardan bazılarının daha önce Doğu Guta ve Hama'daki katliamlarda kullanılan kimyasal silahlarla benzerlik taşıdığı bildirildi.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Suriye'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) nezdindeki temsilciliği, ülke makamlarının yürüttüğü arama ve soruşturma çalışmalarının, "devrik rejim dönemine ait kimyasal programla bağlantılı sahaların belirlenmesiyle" sonuçlandığını bildirdi.

Açıklamada, tehlikeli maddelerle ilgilenen Suriyeli uzman ekiplerin, 2013 ve 2017 yıllarında devrik rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda kullanılanlara benzer hava ve karadan karaya mühimmat tespit ettiği belirtildi.

Yetkililer ayrıca, sarin gazı üretiminde kullanılan maddeler, karıştırma ve depolama ekipmanları ile içeriği halen analiz edilen çeşitli kimyasal maddelerin de bulunduğunu ifade etti.

Temsilcilik, ele geçirilen tüm mühimmat, ekipman ve maddelerin, OPCW Teknik Sekretaryası'na bağlı denetim ekiplerinin doğrulamasının ardından, kimyasal maddelerin muhafaza edildiği özel tesislere taşındığını kaydetti.

Açıklamaya göre, 2017'de Hama'nın Latamne bölgesine düzenlenen saldırıda kullanılanlara benzer 54 hava bombası ile 2013'te Doğu Guta saldırısında kullanılanlara benzer 25 karadan karaya bomba bulundu.

Öte yandan, eski rejimin kimyasal programıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 18 kişinin gözaltına alındığı ve haklarında soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında üst düzey subaylar, eski Bilimsel Araştırmalar Merkezi uzmanları ve kimyasal programdan sorumlu güvenlik biriminde görev yapan subayların bulunduğu aktarıldı.

