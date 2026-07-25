Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Şam-Deyrizor karayolu üzerinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Suriye'de Şam- Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

KAZA SUHNE VE PALMİRA ARASINDA MEYDANA GELDİ

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, katliam gibi kaza Şam-Deyrizor güzergahı üzerinde yer alan Suhne ve Palmira bölgeleri arasında gerçekleşti. İki yolcu otobüsünün karıştığı büyük çaplı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, kazanın acı bilançosu kamuoyuyla paylaşıldı. İlk belirlemelere göre 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Kazadan yaralı olarak kurtulanlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hızla çevre hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralıların bulunması sebebiyle, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Deyrizor, Suriye, Güncel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi’de ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat kurtardı Sultangazi'de ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat kurtardı
Kızılırmak Deltası’nda ’goga otu’ çiftçiye gelir kapısı oldu Kızılırmak Deltası'nda 'goga otu' çiftçiye gelir kapısı oldu
Yunanistan’dan “Aşil kalkanı“ hamlesi: İsrail’den 3.1 milyar Euro’luk hava savunma sistemi alacak Yunanistan'dan "Aşil kalkanı" hamlesi: İsrail'den 3.1 milyar Euro'luk hava savunma sistemi alacak
Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü
Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel’i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel'i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü
Adana ve Hatay’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Güney Kore’nin en zengin ikinci ismi eski eşine 644 milyon dolar tazminat ödeyecek Güney Kore'nin en zengin ikinci ismi eski eşine 644 milyon dolar tazminat ödeyecek
Burdur’da tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı Burdur'da tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı

14:53
Fatih Ürek’in vasiyeti yerine getirilemiyor
Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor
14:28
Peynirinde ’ölümcül bakteri’ tespit edilen Tahsildaroğlu’undan açıklama
Peynirinde 'ölümcül bakteri' tespit edilen Tahsildaroğlu'undan açıklama
14:07
Kılıçdaroğlu’nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti
13:31
Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
13:09
Ankara afeti yaşıyor Yıldırım can aldı
Ankara afeti yaşıyor! Yıldırım can aldı
12:29
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 15:48:22. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.