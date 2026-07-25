Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Suriye'de Şam- Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

KAZA SUHNE VE PALMİRA ARASINDA MEYDANA GELDİ

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, katliam gibi kaza Şam-Deyrizor güzergahı üzerinde yer alan Suhne ve Palmira bölgeleri arasında gerçekleşti. İki yolcu otobüsünün karıştığı büyük çaplı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, kazanın acı bilançosu kamuoyuyla paylaşıldı. İlk belirlemelere göre 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Kazadan yaralı olarak kurtulanlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hızla çevre hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralıların bulunması sebebiyle, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildirdi.