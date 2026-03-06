Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ile el-Bab arasındaki otoyolda düzenlenen suikast saldırısında 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin, Savunma Bakanlığının Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Halep ile el-Bab arasındaki otoyolda Suriye ordusuna yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Suriye'de Otoyolda Saldırı: 2 Asker Öldü - Son Dakika
