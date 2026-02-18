Suriye'de Ramazan Zorlu Ama Umutlu - Son Dakika
Suriye'de Ramazan Zorlu Ama Umutlu

18.02.2026 17:53
Suriye'de ekonomik zorluklara rağmen halk ramazanı umutla karşılıyor, çarşılarda hareketlilik var.

Suriye'de halk, yıllardır süren iç savaşın yol açtığı yıkım ve ekonomik kriz nedeniyle ramazan ayını bu yıl da zor şartlar altında ancak umutla karşılıyor.

Ramazan ayına yarın başlayacak olması nedeniyle Suriye'de çarşı pazar hareketlendi.

Suriyeliler, ramazan alışverişi için tarihi çarşıların yolunu tuttu. Suriye'nin başkenti Şam'da da başta tarihi çarşılar olmak üzere pazarlarda yoğunluk arttı.

Çarşıda en çok rağbet gören ürünler hurma ve diğer iftariyelikler olurken, ramazanın manevi havası pazarları sardı.

Gıda fiyatlarının yüksek olması, yakıt ve elektrik sıkıntısı ile işsizlik, ülkede milyonlarca ailenin iftar ve sahur sofralarını kurmasını güçleştiriyor.

Şam başta olmak üzere büyük şehirlerde pazarlarda hareketlilik görülse de alım gücünde yaşanan güçlük satışlara da yansıyor.

"Başlıca sorunumuz faturalar, ama yeni hükümetten umutluyuz"

Bölgede yaklaşık 60 yıldır yaşayan Nesim el-Hacci, ekonomik bazı zorluklara rağmen ramazanı karşılamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Hacci, elektrik faturalarının halkın ekonomisini etkilediğine değinerek, "Hamdolsun her şey yolunda ve herhangi bir sorunum yok. Ancak başlıca sorunumuz elektrik faturaları. Doğal olarak ev masraflarımızı kısmaya çalışıyoruz ki ödeyebilelim. Yeni hükümetten umutluyuz; Ahmed Şara'nın Allah'tan korkan bir insan olduğunu biliyoruz ve eski yönetimden farklı olarak halkın yanında olduğunu görüyoruz." dedi.

Yaşam koşullarının zor olduğuna işaret eden Hacci, "Her şey dolar üzerinden satılıyor. Son üç günde pirincin kilosu 1500, makarna 200, şeker ise 1000 Suriye lirası arttı. Bazı açık pazarlar, örneğin Meydan ve Dera garajı önündeki yerlerde daha ucuz satış yapılıyor, ama genel fiyatlar hala çok yüksek. Memurlar maaşlarıyla ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor ve borçlanmak zorunda kalıyorlar." diye konuştu.

Yeni hükümetin gelmesiyle kontrol noktaları ve eski baskıcı sistemlerin kaldırıldığını belirten Hacci, "Hamdolsun iyi bir hükümet geldi ama hayat hala zor. Etin kilosu 300, fasulyenin 21 bin, nohudunki 30 bin Suriye lirasından satılıyor, fiyatlar halen dolar üzerinden artıyor." şeklinde konuştu.

Ramazanı ibadet ve dayanışma ruhuyla karşılıyorlar

Muhammed Lahham ise ramazanı ibadet ve dayanışma ruhuyla karşıladıklarını belirterek, ramazanın paylaşma, birlik ve bereket ayı olduğunu vurguladı.

Lahham, "Hazırlıklarımız öncelikle ibadetle başlar. Akşam namazından sonra 20 rekat teravih kıldık ve camide Allah'ı zikrediyoruz. Ramazan, hayır, bereket ve paylaşma ayıdır; kardeşlik ve birlik için dua ediyoruz. Allah'tan ümmetin birliğini ve bereketini diliyoruz." dedi.

Pazardaki fiyat artışlarını değerlendiren Ahmed Ebu el-Hasan da sebze ve meyve fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu belirterek birçok kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi.

Halkın tüm zorluklara rağmen ramazanı karşılamaya çalıştığını ifade eden Ebu el-Hasan, ülkenin refah ve istikrara kavuşması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

