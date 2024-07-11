Suriye'de Rus askerlerine bombalı saldırı: 2 yaralı

Güncel

TEL Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde Beşşar Esed rejimi ile Rus askerlerinin bulunduğu Güvenlik Karesi bölgesine düzenlenen bombalı saldırıda 2 Rus askeri yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Haseke'de Rus güçleri ve Beşşar Esed rejiminin varlık gösterdiği Güvenlik Karesi bölgesinde bir araca yönelik bombalı saldırı yapıldı.

Meydana gelen patlamada Rus ordusuna ait araç hasar görürken, 2'si Rus askeri, 1'i tercüman 3 kişi yaralandı.

Saldırıya ilişkin Rusya veya Esed rejimince açıklama yapılmazken saldırıyı henüz üstelenen olmadı.