Suriye Değişiyor: Hristiyan Yazar Huzem'in Mesajı - Son Dakika
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Suriye Değişiyor: Hristiyan Yazar Huzem'in Mesajı

Suriye Değişiyor: Hristiyan Yazar Huzem\'in Mesajı

Zeyin Huzem, Suriye'deki değişim ve Filistin'in acılarına dikkat çekti, umudunu kaybetmediğini belirtti.

02.01.2025 12:19
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AHMET KARAAHMET/AHMET FURKAN MERCAN -Suriyeli Hristiyan yazar Zeyin Huzem, ülkesinde Baas rejiminin devrilmesinin ardından, hızla gelen değişimin kendilerini heyecanlandırdığını ve yeni Suriye'nin inşası için çabaladıklarını belirtirken, dünyanın Fillstin'in acılarına da gözünü yummaması gerektiğini söyledi.

Yazar Huzem, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Şam Kalesi önünde AA muhabirine verdiği röportajda, iç savaşın yaşandığı "acı dolu 14 yılın" kolay anlatılamayacağını dile getirdi.

Huzem, "Bu kadar büyük bir zulme tanıklık etmek, sevdiklerinizin her şeyden acı çektiğini görmek, şehrinizin yıkıldığını görmek ve 14 yıl böyle bir ülkede kalmak kolay olmadı. Çoğu zaman umudumuzu yitirdik. Ama kalbimde umudumu asla kaybetmedim." dedi.

-"Artık aynı değiliz"

Değişimin bu kadar hızlı olacağını beklemediğini ancak "nihayetinde bu değişimin başlamasından" heyecan duyduğunu anlatan Huzem, "Tüm o acıları ve adaletsizlikleri gördükten sonra artık aynı değiliz." şeklinde konuştu.

Dostları ve tanıdığı birçok kişiyle "yeni Suriye'yi istedikleri gibi inşa etmek" için çabaladıklarını vurgulayan Huzem, "Durum kolay değil ve karmaşık. Sadece Suriye halkı ve Suriye halkının iradesi ile ilgili değil. Kaderimizi etkileyen birçok faktör var." ifadesini kullandı.

Huzem, "Suriye'nin vizyonunu gerçeğe dönüştürmeyi ve ulaşmak istedikleri geleceğe erişebilmeyi" hedeflediklerinin altını çizdi.

"Dünya bizi uzun süre terk etti ve şimdi de Filistin'de aynısı oluyor"

Suriye'nin yaklaşık 5 bin yıllık çok eski bir medeniyetin beşiği olduğuna ve bu ülkedeki toplumların farklı kültürleri, geçmişi ve geleceği paylaşabildiklerine işaret eden Huzem, "Bir diğerini anlamamak saçmalık, çünkü tarihin başlangıcından beri birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Yeni dönemde, "birbirlerini anlayabilecekleri ve birlikte yaşayabilecekleri" bir Suriye hayal ettiğinin altını çizen Huzem, şunları kaydetti:

"Eğer birileri acı çekerse, dünya rahat edemez. Acı çeken insanları gördüğünüzde kör olmayın. Suriye'de başımıza gelen de buydu. Dünya bizi uzun süre terk etti ve şimdi de Filistin'de aynısı oluyor. Dünya onları terk ediyor ve acılarına göz yumuyor. Eğer bir insan acı çekiyorsa, siz de güvende yaşayamazsınız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye Değişiyor: Hristiyan Yazar Huzem'in Mesajı - Son Dakika

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