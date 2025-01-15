Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısı düzenledi: (2)

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Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin yeniden kalkınması için uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İster Arap ülkeleri olsun ister uluslararası toplum olsun, tek ses olmalıyız ve Suriye'ye destek olmalıyız." dedi.

Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye'deki yeni yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab'la gerçekleştirdiği 3+3 formatındaki toplantının ardından Fidan ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Sıcak karşılama için Bakan Fidan'a ve kabulü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Şeybani, Türkiye ile ilişkileri her zaman desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Şeybani, "Suriye halkı diktatörlüğe karşı olduğunu ispat etti." ifadesini kullandı.

Suriye'yi yeniden imar etmek için bir araya geldiklerini kaydeden Şeybani, Suriye'nin bölgeyle ve dünyayla entegre olan bir ülke olması ve stratejik rolünü tekrar oynaması için var gücüyle çalışacaklarını vurguladı.

Şeybani, yıkılan Baas rejiminin Suriye halkının yararına olmadığını belirterek, "insanlara değil kurumlara dayalı olan" ve "tüm halkın yararını gözeten" yeni bir ülke kurmaya çalıştıklarını söyledi.

"Bugün Suriye halkının elleri herkese açıktır"

Şeybani, "(Suriye) iyi komşuluk ilkelerine dayalı bu ilişkileri sürdürmeye kararlıdır. Yine aynı şekilde daha önceki yönetim bunu yapmamıştır. Bugün Suriye halkının elleri herkese açıktır. Dolayısıyla biz hem Suriye halkının hem bölgenin yararına olsun istiyoruz." diye konuştu.

Suriye halkının birliğe ihtiyacının olduğunu ve yaralarını sarmaya çalıştığını dile getiren Şeybani, "İstiyoruz ki herkes özgürlüğüne kavuşsun." dedi.

Suriye'nin kalkınması için uluslararası destek ve iş birliği çağrısı

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, eğitim kurumlarının iyileştirilmesi ve Suriye halkına onurlu bir yaşam vadedilmesinin önemine işaret ederek, "Suriye bugün yeniden kalkınma için gerçek bir desteğe ihtiyaç duymaktadır. Biz uluslararası toplumdan, özellikle kardeş ve dost ülkelerden bu konuda yardım beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kalkınması için uluslararası iş birliğine hazır olduklarının altını çizen Şeybani, "İster Arap ülkeleri olsun ister uluslararası toplum olsun, tek ses olmalıyız ve Suriye'ye bu şekilde destek olmalıyız." dedi.

Suriye halkını kucaklayacaklarını, kurum ve kuruluşların egemenliğini yeniden kazandıracaklarını, barış ve adalet için çalışacaklarını kaydeden Şeybani, " Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizle bütün gücümüzle bunu yapacağız. Her iki ülkenin istikrarı ve halkın yararı için çalışacağız." diye konuştu.

"Suriye'nin hiçbir şekilde komşu ülkemize bir tehdit teşkil etmemesi gerekir"

Bakanların hitabının ardından soru cevap kısmına geçildi.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG tehdidine yönelik alacakları inisiyatiflerin ne olduğunun sorulması üzerine Şeybani, "Biz Suriye'yi kurtardıktan sonra bu varlıkların olmasına gerek yok. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi şunu taahhüt ediyoruz. Suriye'nin hiçbir şekilde hiçbir ülkeye, özellikle komşu ülkemize bir tehdit teşkil etmemesi gerekir." dedi.

Şeybani, "Bölgenin tekrar merkezi hükümetin egemenliği altına girmesi ve Arap kimliğinin tekrar iade edilmesi için çalışmaktayız. Merkezi Şam yönetiminin bütün ülkede egemen olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin bütün kesimlerinin uyum içerisinde kabul edebileceği bir diyalog olsun istiyoruz"

Ulusal Diyalog Konferansına ilişkin soruya yanıt veren Şeybani, söz konusu konferansın "tüm Suriye halkının geleceğinin belirlenmesi" için önemli olduğunu vurguladı.

Şeybani, "Suriye'nin bütün kesimlerinin uyum içerisinde kabul edebileceği bir diyalog olsun istiyoruz. Suriye halkından 1200 temsilcinin bu konferansa katılması söz konusu olacaktır. Siyasi, ekonomik, sosyal alanlar hepsi görüşülecektir." diye konuştu.

Esad Hasan Şeybani, bu konferansta Suriyelilerin ilk kez kendi gelecekleri konusunda oturup konuşacaklarını söyledi.

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