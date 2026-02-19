Suriye'den Kanada'ya Yaptırım Teşekkürü

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kanada hükümetinin Suriye'ye yönelik yaptırımları sona erdirdiğini açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın yaptırımları kaldırma kararının, karşılıklı saygıya dayalı diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde olumlu bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kanada hükümeti ve halkına, Suriye halkına yönelik destekleyici tutumlarından dolayı teşekkür edilerek, yaptırımların kaldırılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılması için gerçek bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Kararın, toparlanma ve yeniden imar çalışmalarına katkı sağlayacağı, Suriye halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesini destekleyeceği ve bölgesel istikrara olumlu yansıyacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sorumlu ulusal çalışma yoluna bağlılık ve uluslararası toplumla yapıcı işbirliğini sürdürme kararlılığı yinelenerek, bu sürecin ülkenin bölgesel ve uluslararası konumunu güçlendireceği vurgulandı.