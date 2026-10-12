Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı el-Suud, İstanbul Tersanesi'ni inceledi

Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Suud, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ve İstanbul Tersanesi Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Suud ve beraberindeki heyet, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ve İstanbul Tersanesi Komutanlığında incelemelerde bulunarak ikili görüşmeler gerçekleştirdi."