Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı el-Suud, İstanbul Tersanesi'ni inceledi - Son Dakika
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Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı el-Suud, İstanbul Tersanesi'ni inceledi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Suud'un Deniz Harp Okulu ve İstanbul Tersanesi Komutanlıklarında incelemelerde bulunduğunu bildirdi. El-Suud ve heyeti, ziyaret kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Suud, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ve İstanbul Tersanesi Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Suud ve beraberindeki heyet, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ve İstanbul Tersanesi Komutanlığında incelemelerde bulunarak ikili görüşmeler gerçekleştirdi."

Kaynak: AA
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