Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı el-Suud, İstanbul Tersanesi'ni inceledi

Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı el-Suud, İstanbul Tersanesi'ni incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Suud'un Deniz Harp Okulu ve İstanbul Tersanesi Komutanlıklarında incelemelerde bulunduğunu bildirdi. El-Suud ve heyeti, ziyaret kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Suud, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ve İstanbul Tersanesi Komutanlığında incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Suud ve beraberindeki heyet, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ve İstanbul Tersanesi Komutanlığında incelemelerde bulunarak ikili görüşmeler gerçekleştirdi."
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?