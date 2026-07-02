Suriye Dışişleri Bakanı Lübnan'da Temaslarda Bulundu

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam tarafından kabul edildi.

Lübnan'a resmi ziyarette bulunan Şeybani ve beraberindeki heyet, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Avn ile bir araya geldi.

İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmenin ardından Şeybani, Meclis Başkanı Berri tarafından Ayn Tine'deki resmi konutunda kabul edildi. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şeybani, Berri ile gerçekleştirdiği görüşmenin "son derece olumlu" geçtiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağını söyledi.

Bir soru üzerine Şeybani, ziyareti kapsamında Hizbullah ile bir görüşme planlanmadığını belirterek, "İleride, eğer iki ülkenin çıkarına olacaksa Hizbullah ile görüşmeye açığız." dedi.

Buradaki temaslarının ardından Şeybani, Başbakan Selam ile Hükümet Sarayı'nda görüştü.

Şeybani'nin Lübnan ziyareti kapsamında siyasi ve dini kurumların temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeybani ile Avn'ın görüşmesinde, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, ekonomik işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi ile ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.