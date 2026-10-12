Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Katar\'da Al Sani ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şeybani ile Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Taraflar, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla ortak koordinasyon ve istişarelerin artırılmasının önemini vurguladı.