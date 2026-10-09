Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, MİT Başkanı Kalın ile Ankara\'da iş birliğini görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, MİT Başkanı Kalın ile Ankara'da iş birliğini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Ankara'da görüştü. İki ülke arasındaki ortak iş birliğinin güçlendirilmesi yolları ve bölgedeki son gelişmeler görüşmede ele alındı.
(ANKARA) - Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Ankara'da bir araya geldi.
Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ile Kalın'ın görüşmesinde iki ülke arasındaki ilgili alanlarda ortak iş birliğinin güçlendirilmesinin yolları ele alındı.
Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: ANKA
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