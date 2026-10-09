Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, MİT Başkanı Kalın ile Ankara'da iş birliğini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, MİT Başkanı Kalın ile Ankara'da iş birliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, MİT Başkanı Kalın ile Ankara\'da iş birliğini görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Ankara'da görüştü. İki ülke arasındaki ortak iş birliğinin güçlendirilmesi yolları ve bölgedeki son gelişmeler görüşmede ele alındı.

(ANKARA) - Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Ankara'da bir araya geldi.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ile Kalın'ın görüşmesinde iki ülke arasındaki ilgili alanlarda ortak iş birliğinin güçlendirilmesinin yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: ANKA
Millî İstihbarat Teşkilatıİbrahim KalınDiplomasiPolitikaGüvenlikAnkaraSuriyeGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi
Karamürsel’de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis Karamürsel'de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis
00:34
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi
Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
23:48
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
23:24
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
21:53
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 01:56:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, MİT Başkanı Kalın ile Ankara'da iş birliğini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei