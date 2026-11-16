Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, heyetin yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacağı belirtildi.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere yarın Türkiye'ye gelecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şeybani ve Suriyeli diğer yetkililerden oluşan heyetin yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.
Kaynak: AA
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