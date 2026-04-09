Suriye Ekonomisi 2026'da %10 Büyüyecek - Son Dakika
Suriye Ekonomisi 2026'da %10 Büyüyecek

09.04.2026 17:28
Maliye Bakanı Berniyye, 2026 bütçesinde büyümenin %10'u aşacağını açıkladı.

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, ülke ekonomisinin toparlanma ve yeniden imar sürecine girdiğini belirterek, 2026 yılında ekonomik büyümenin yüzde 10'un üzerine çıkmasının beklendiğini belirtti.

Berniyye, Maliye Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, bütçede şeffaflık ve vatandaşın kamu maliyesini daha iyi anlamasını sağlama çalışmaları kapsamında 2026 yılı bütçesinin "vatandaş versiyonu"nun yayımlandığını duyurdu.

Bütçenin vatandaş versiyonunun, 2026 mali yılı genel bütçesinin temel unsurlarının sade bir dille özeti olduğunu ifade eden Berniyye, belgede ekonomik ve mali gelişmelere kısa bir bakış sunulduğunu, 2025 yılında elde edilen başlıca kazanımlara yer verildiğini ve 2026 bütçesinin öncelikleri ile orta vadeli mali görünümün ele alındığını aktardı.

Berniyye, 2026 bütçesinde kamu gelirlerinin yaklaşık 958,8 milyar yeni Suriye lirası, harcamaların ise 1156,7 milyar yeni Suriye lirası olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Ülke ekonomisinin toparlanma ve yeniden imar sürecine girdiğini belirten Berniyye, ekonomik büyümenin 2026 yılında yüzde 10'un üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Suriye Maliye Bakanı Berniyye, bütçe harcamalarının yüzde 27'sinin yatırım, yüzde 60'ının cari giderler ve yüzde 13'ünün destek ile sosyal güvenlik kalemlerinden oluştuğunu, gelirlerin ise yüzde 50'sinin vergi, harç ve gümrüklerden, yüzde 28'inin petrol ve gazdan, yüzde 22'sinin ise diğer kaynaklardan sağlanacağını belirtti.

2026 yılına ilişkin ekonomik ve mali göstergelerin olumlu olduğuna işaret eden Berniyye, ülkenin önemli ölçüde yabancı yatırım çekmesini beklediklerini dile getirdi.

Berniyye, ücret ve maaş reformunun sürdüğünü, bütçenin öncelikleri arasında özellikle sağlık ve eğitim başta olmak üzere temel kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinin yer aldığını ifade etti.

Düşük gelirli kesimlerin bütçe politikalarının merkezinde bulunduğunu belirten Suriye Maliye Bakanı Berniyye, önümüzdeki süreçte yoksullukla mücadele stratejisinin hayata geçirileceğini kaydetti.

Berniyye, yabancı yatırımı teşvik eden bir ortam oluşturmayı ve özel sektörü güçlendirmeyi hedeflediklerini, ayrıca ekonomik istikrarın pekiştirilmesi ve yeniden imar sürecinin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

2026 bütçesinde harcamaların yaklaşık 10,5 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Berniyye, maaş artışlarının yaşam maliyetine göre belirleneceğini ve çalışanlara yılda iki zam yapılacağını bildirerek, bu artışlardan birinin enflasyona, diğerinin ise performansa dayalı olacağını ifade etti.

Suriye Maliye Bakanı Berniyye, hükümetin 2026 bütçesinde vergi artışı öngörmediğini, yeni vergi sisteminin daha sade olacağını ve iş dünyası ile yatırımları destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Ekonomisi 2026'da %10 Büyüyecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Suriye Ekonomisi 2026'da %10 Büyüyecek - Son Dakika
