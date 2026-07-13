Suriye Halk Meclisi\'nin İlk Oturumu

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Suriye Halk Meclisi'nin ilk oturumunu düzenlemesinin Suriye halkının meşru hak ve beklentileri doğrultusunda siyasi sürecin ilerletilmesi ve halk egemenliğinin tesisi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye Halk Meclisi'nin 12 Temmuz'da ilk oturumunu düzenlemesinin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Halk Meclisi'nin bugün (12 Temmuz) ilk oturumunu düzenlemesini, Suriye halkının meşru hak ve beklentileri doğrultusunda siyasi sürecin ilerletilmesi ve halk egemenliğinin tesisi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye toplumunun farklı kesimlerini bir araya getiren Halk Meclisi'nin, ülkede kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla istikrar, güvenlik ve refah tesis edilmesi çabalarına değerli katkılar sunacağına ve ülkenin geleceğine şekil verecek yasama görevini en iyi şekilde icra edeceğine inanıyoruz. Suriye halkını, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde müreffeh bir gelecek inşa etme yönündeki çabalarında desteklemeye devam edeceğiz."