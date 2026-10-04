Suriye İçişleri Bakanlığı, Ural'ın yardımcısı Trablusi'yi yakaladığını duyurdu - Son Dakika
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Suriye İçişleri Bakanlığı, Ural'ın yardımcısı Trablusi'yi yakaladığını duyurdu

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Suriye İçişleri Bakanlığı, 'Mihraç Ural'ın yardımcısı Cemal Trablusi'nin yakalandığını duyurdu. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığı belirtilen Trablusi, Mukaveme Suriyye'nin Halep temsilcisi ve büro müdürü olarak görev yapmıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, "Mihraç Ural" olarak bilinen terörist Ali Keyyali'nin yardımcısı Cemal Trablusi'yi yakaladığını duyurdu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Trablusi'nin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığı operasyonun nerede ve ne zaman yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

Cemal Trablusi, Suriye devriminde Mukaveme Suriyye örgütünün Halep temsilcisi ve büro müdürü olarak görev yapmıştı.

Terörist Mihraç Ural

1956 Antakya doğumlu Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etmişti.

Ural, Esed ailesiyle akraba olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurmuş, edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline gelmişti.

Terörist Mihraç Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın sanıkları arasında yer alıyor.

Devrik Beşşar Esed rejimine hizmet eden "Mukaveme Suriyye" adlı milis gücünün elebaşılığını yapan Ural, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Lazkiye vilayetinde, özellikle Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında yer alan Bayırbucak Türkmen bölgesindeki faaliyetleriyle biliniyor.

Kaynak: AA
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