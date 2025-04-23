Suriye ile Sivil Havacılık İş Birliği

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Suriye Sivil Havacılık Genel Müdür Eşhed Salibi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede, Suriye sivil havacılığının yeniden tesisi için iş birliği alanları ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhed Salibi ile Şam'da bir araya geldi. Uraloğlu görüşemeye ilişkin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Sn. Eşhed Salibi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Suriye sivil havacılığının yeniden tekrar uluslararası normlara ulaşımının tesisi için gereken iş birliği alanlarını ele aldık.

İki ülke arasında karşılıklı uçuşların tesis edilmesi ve mevcut seferlerin artırılması konusunda var olan iş birliğimize vurgu yaptık."